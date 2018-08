Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, vacanze d'amore a Formentera prima del parto

A tre mesi dal partosi gode gli ultimi giorni di vacanza. L’ex velina, che aspetta il primo figlio (una bimba) dalla sua relazione con, dopo qualche breve viaggio in giro per l’Europa è tornata a Formentera.LEGGI ANCHE Bobo Vieri confessa: «Osservo Costanza da anni, poi è scattata la scintilla»​ Costanza e Bobo sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre si divertono al mare, con l’ex bomber particolarmente affettuoso con la sua fidanzata,al sesto mese di gravidanza. Bobo non manca di accarezzarle il pancino e coccolarla teneramente una volta tornati dal bagno rinfrescante.Christian ultimamente ha parlato del suo rapporto con Costanza: “Sono almeno dieci anni che la conosco. Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. L’ho studiata a lungo in questi anni, l’ho osservata a distanza. La sua genuinità, i suoi modi sempre carini e un’educazione unica la rendono irresistibile. Sono un uomo felice, ho trovato una compagna meravigliosa”.