Claudia Gerini, addio ad Andrea Preti: «Ecco perchè l'ho lasciato»

di Ida Di Grazia

Dopo la rottura contorna a parlare dei motivi che l'hanno spinta a chiudere la storia d'amore con lui. Soprattutto dopo le accuse di Preti: «Mi ha lasciato senza pietà».LEGGI ANCHE Claudia Gerini si confessa: «Ho subito molestie, ma sono sempre riuscita a fuggire»​ In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia la Gerini ha precisato: “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti. Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”.L'attrice di Suburra si è poi soffermata sul concetto di Toy boy: “La definizione ‘toy boy’ riflette la cultura arcaica e maschilista che ridicolizza la differenza d’età tra due partner solo quando la donna è nata prima.Se, invece, l’uomo ha 30 anni più della sua compagna non è da prendere in giro ma da ammirare. Una discriminazione assurda”.