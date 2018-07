Chiara Ferragni di nuovo incinta? L'abito aderentissimo svela il pancino, lei risponde così

Un abito aderentissimo in latex color cipria per la prima serata dell'addio al nubilato. Questo l'outfit scelto daper la cena a Ibiza con i suoi amici e prontamente condiviso su Instagram. Neanche il tempo di condividerlo, alcuni follower hanno cominciato a chiedere allase fosse di nuovo. Il motivo? Quella che per alcuni non è una pancia piatta, messa in evidenza dall'abito molto attillato.LEGGI ANCHEChiara Ferragni ha partorito appena quattro mesi, quando è nato il suo primo figlio Leone. La neomamma sfoggia un fisico davvero invidiabile e - come mostra anche ai suoi follower - sta lavorando sodo per tornare ai suoi standard pre-gravidanza, così a quanti l'hanno criticata per il pancino ha risposto: «Datemi il tempo di tornare al mio peso di prima. Ho avuto un figlio quattro mesi fa».