Chiara Ferragni, la foto del lato B insospettisce i fan: ha usato photoshop?

di Emiliana Costa

😘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 28, 2018 at 9:49 PDT

continuano la loro "luna di miele" pre-matrimoniale in Costa Smeralda. La coppia social documenta il viaggio con foto e video e i commenti dei fan non si fanno attendere. Oggi i due quasi sposi hanno postato la foto di, ma ai follower avrebbero notatoLEGGI ANCHENello scatto, Chiara è di spalle e mette in mostra. Ma qualcuno ne metterebbe in discussione la naturalezza. Secondo alcuni fan, infatti,ta, proprio all'altezza del lato B. «Ti modifichi così tanto le foto per sembrare magra e tonica, che ormai le onde del mare e il costume di Fedez sono un tutt'uno con le tue gambe», scrive una fan. E ancora: «Ma perché questa foto photoshoppata nella parte bassa? Si vede troppo». E: «Foto più finta dei protagonisti».Insomma, ai follower non sarebbe andato giù il presunto ritocchino. Risponderanno? Staremo a vedere.