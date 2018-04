Brad Pitt, la nuova fiamma è Neri Oxman: architetto in carriera. E Angelina non l'ha presa bene

Brad Pitt ha una nuova fidanzata. O perlomeno un nuovo flirt, ma di livello: secondo i tabloid americani l'attore, dopo il divorzio da Angelina Jolie, starebbe frequentando Neri Oxman, architetto e professoressa al Mit, il Massachusetts Institute of Technology.I due, che si sarebbero incontrati attraverso un progetto sull'architettura, di cui anche Brad è appassionato e l'amicizia, secondo quanto riportato da Page Six, si sarebbe trasformata in qualcosa di più. Anche se pare che Brad sia realmente affascinato dalla bella Neri, intelligente e in carriera, e i due si sentirebbero al telefono più volte al giorno.Ma quello che nessuno si aspettava è la reazione della ex, Angelina Jolie, che, pur avendo lasciato Brad avrebbe avuto una sorta di crollo nervoso quando la notizia del nuovo flirt è giunta alle sue orecchie, come riporta Star Magazine. Eppure è di qualche giorno fa la notizia, poi parzialmente smentita, che l'attrice starebbe frequentando un agente immobiliare.