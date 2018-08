Bobo Vieri confessa: «Osservo Costanza da anni, poi è scattata la scintilla»

innamoratissimo e quasi papà. Il calciatore ha dichiarato di essere al settimo cielo per la sua relazione con, a maggior ragione che l'ex velina è in attesa della loro. I due stanno insieme da poco più di un anno, ma si conoscono da tempo e hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra.LEGGI ANCHE «L'ho chiamato e mi è venuto da piangere»: la reazione della Canalis alla paternità dell'ex Bobo Vieri «Sono almeno dieci anni che la conosco. Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello», ha dichiarato a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport, «Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse».Dopo anni di vita da bomber sembra aver trovato la sua anima gemella: «L’ho studiata a lungo in questi anni, l’ho osservata a distanza. La sua genuinità, i suoi modi sempre carini e un’educazione unica la rendono irresistibile. Sono un uomo felice, ho trovato una compagna meravigliosa». Poi Christian parla della loro bambina, una femminuccia, che nascerà a Novembre, ma non hanno ancora scelto il nome. Per ora vogliono godersi solo la loro felicità.