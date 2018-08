ALTRE STORIE

LA DOLCE VITA Fiumi di champagne al Billionaire, magnate americano paga un conto di 150mila euro Champagne per tutti al Billionaire per un conto record di 150mila euro. Al noto locale fondato da Flavio Briatore a Porto Cervo, in Sardegna, il pregiato spumante scorreva a fiumi e a pagare ci ha...