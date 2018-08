Ben Affleck ricoverato per i problemi con l'alcol: «Accompagnato dall'ex moglie Jennifer Garner»

Tra relazioni sentimentali tormentate e problemi di dipendenza dall'alcol, sembra proprio non esserci pace per. I media statunitensi hanno reso noto che l'attore, tra i più amati di Hollywood, è statodue giorni fa in unnei pressi di Malibu, in California.LEGGI ANCHE Ben Affleck accusato di molestie: «Chiedo scusa a Hilarie Burton»​ A darne notizia, tra gli altri, anche il sito di Page Six. Ad accompagnare Ben Affleck, già in passato ricoverato per la dipendenza dall'alcol, nella rehab californiana, è stata l'ex moglie, Jennifer Garner, che le aveva espressamente chiesto di farsi ricoverare di nuovo, per la quarta volta dal 2001 a oggi.Solo pochi giorni prima del ricovero, Ben Affleck era stato 'beccato' dai paparazzi in compagnia di Shauna Sexton, modella di Playboy di 24 anni più giovane. Un episodio, quello, che aveva certificato in tutto e per tutto la fine della tormentata relazione sentimentale con Lindsay Shookus, produttrice del Saturday Night Live.Al momento, non è chiaro quanto tempo Ben Affleck passerà nel centro di riabilitazione, ma si tratterà di un periodo di diverse settimane, se non mesi. Lo afferma TMZ, che cita fonti vicine all'attore.«Ho completato il trattamento per la dipendenza dall'alcool - aveva scritto Affleck lo scorso marzo sulla propria pagina Facebook - qualcosa con cui ho avuto a che fare in passato e continuerà ad riguardarmi». L'attore e Jennifer Garner, dopo il matrimonio, nel 2005, hanno avuto tre figli e si sono separati nel 2015, per poi divorziare due anni dopo mantenendo comunque un ottimo rapporto.