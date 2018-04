Belen Rodriguez dopo l'incontro con Corona parte con Andrea Iannone e Santiago

L’incontro fraha fatto arrabbiare la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, che l’avrebbe lasciato per tornare dalla mamma, mentre non sembra aver sortito effetti sul compagno della showgirl, il pilota di motoGp Andrea Iannone.I due sono stati sorpresi da “Nuovo" durante una romantica vacanza lampo a Genova, accompagnati dal piccolo Santiago, nato dalla passata relazione della rodriguez con l’inviato dell’Isola dei Famosi Stefano de Martino.Belen ha ultimante “elogiato” il fidanzato in un’intervista: «Ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto – ha fatto sapere - Stiamo bene e ci rispettiamo. Andrea è un romantico con un grande senso della famiglia, proprio come me. Ma è stato faticoso arrivare a questo traguardo, perché ho dovuto affrontare un divorzio e chi lo ha vissuto sa quanta sofferenza procuri».