Belen Rodriguez, festa per i 5 anni di Santiago: «Il giorno più bello della mia vita»

Dopo gli auguri del papà Stefano De Martino, inviato all’Isola dei Famosi , perarriva il party di compleanno.LEGGI ANCHE: Belen a Pomeriggio 5: «Con Andrea Iannone rapporto maturo, mi fa sentire amata» Mentre infatti l’ex ballerino – coach di “Amici” è impegnato nel reality in Honduras nel ruolo di inviato, la mammaha organizzato una grande festa per i cinque anni del piccolo. Il risultato naturalmente è stato postato dal suo profilo Instagram con una foto che la vede baciare il figlio, seguita dalla didascalia: “Il giorno del anno più bello della mia vita!! Io ti amo tanto, ma così tanto! #auguriamoremio 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.Non manca poi un video che immortala il momento in cui Santiago spegne le candeline davanti agli invitati alla sua festa.