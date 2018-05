Belen come Marilyn all'aeroporto: il vento le alza il mini-abito

🦋 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mag 15, 2018 at 11:55 PDT

MILANO – Un incidente piccante per. La showgirl, impegnata in aeroporto pronta per prendere un aereo, stavolta low cost e non privato, è stata tradita dalle condizioni meteorologiche.LEGGI ANCHE ----> Belen imita Emma Un soffio di vento infatti le ha alzato il vestito, dando luogo a una scena che ha reso famosa Marilyn Monroe, mettendo in mostra il suo lato b. La cosa naturalmente non è passata inosservata sia al paparazzo di “Chi”, che ha immortalato il momento, che ai lavoratori dello scalo, che sembra abbiano gradito l’incidente…