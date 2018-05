Belen e Corona, l'ira di Andrea Iannone su Instagram: «Io sono il terzo occhio...»

L’incontro fraè stato molto discusso e, secondo le cronache gossip, ha provocato la temporanea rottura fra l’ex re dei paparazzi e la fidanzata Silvia Provvedi. Dall’altro lato però sembra che anche, compagno della showgirl argentina, abbia accusato il colpo e sarebbe voluto correre ai ripari con un incontro col suo diretto "avversario".La cosa non si è verificata, ma Andrea ha comunque lasciato un “segno”: “Le fotografie mostrate su "Chi" – spiega la rivisita diretta da Alfonso Signorini - dell'incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non sono andate giù al pilota Andrea Iannone, che in un primo momento avrebbe voluto incontrare lo stesso Corona per un chiarimento. Poi ha preferito fare un post su Instagram con parole dirette e diritte: "lo sono il terzo occhio anche quando non mi vedi". Finirà così? Vedremo”.