Alessia Marcuzzi, selfie con "bikini bridge" dalla spiaggia di Formentera

Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Lug 16, 2018 at 7:26 PDT

🙏☀️ Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Lug 15, 2018 at 2:31 PDT

Valanga di like per l'ultimo selfie diLa conduttrice ha pubblicato sul suo profilouno scatto in cui mostra il fisico statuario e magrissimo in costume. Sdraiata sotto il sole guarda in camera e ha il ventre così piatto da far vedere il classicotrend fotografico sui social network negli ultimi anni.LEGGI ANCHELa moda è esplosa nell'estate 2014 e non sembra scemare. L'espressione si riferisce a quello spazio (il ponte, appunto) che si crea tra il bordo dello slip e l’anca, possibilmente sporgente.