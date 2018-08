Alberto Mezzetti confessa la relazione con Barbara D'Urso: «Lo chef muto sono io»

Galeotto fu il Grande Fratello e ormai sembra esserci la conferma.si starebbe frequentando con, uno dei concorrenti dell'ultima edizione del reality che non ha mai nascosto il suo debole per la conduttrice. Tra i due c'è stata una cena dopo la fine del programma, promessa dalla stessa D'Urso in diretta, ma pare che le cose siano andate oltre.LEGGI ANCHE Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti, Mara Venier interviene: «È pazzo di lei»​ A confermarlo è lo stesso Alberto che in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ammette: «Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune», dice riferendosi alle stories di Barbara su Instagram in cui mostra le varie ricette. Poi precisa: «Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ci vediamo», e non si fatica a crederlo visto che la D'Urso in questi giorni è molto impegnata con le riprese della nuova serie de "La dottoressa Giò".«Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista. Sono uno che ama il bello e le imprese impossibili», prosegue Alberto, «Le ho mandato una penna con una lettera con la seguente scritta: potresti fissarmi un appuntamento sulla tua agenda?». E pare che lo abbia fatto.