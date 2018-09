«A Roma neanche una messa per lui», lo sfogo amaro di Rita Dalla Chiesa

Il 3 settembre è un giorno molto particolare per Rita Dalla Chiesa che nel 1982 perse il padre, il Generale Carlo Alberto, in un agguato a Palermo insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. La conduttrice si è sempre recata in Sicilia per rendere omaggio al padre, ma quest’anno ha deciso di sfogare il suo più profondo rammarico sui social invece che prendere un aereo. A Milano "quattro cerimonie per ricordare mio padre. A Roma neanche una messa. Grazie”: così ha tuonato l’ex volto di Forum esprimendo incredulità, rabbia e indignazione. Poi ha dimostrato estrema solidarietà al Capitano Ultimo, rimasto - proprio dal 3 settembre - senza scorta.