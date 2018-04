Vinitaly, le chef Colonna porta in tavola le eccellenze del Lazio La videoricetta

Un grande piatto si esalta con un grande vino, ripete lo chef stellato Antonello Colonna da Vinitaly a Verona per far conoscere a tutti le eccellenze del Lazio, come gli ingredienti degli spaghetti fumé con cannellini di Atina, fava romanesca e maggiorana.



«Il Vinitaly è una bella avventura e ogni anno migliora la qualità del padiglione del Lazio e delle etichette presenti - ha commentato il presidente Nicola Zingaretti - che erano un po' un tallone d'Achille. Invece ci sono tanti produttori che in questi anni hanno investito nella qualità e c'è un sistema regionale che è più forte. Dunque, qualità del prodotto e un sistema ancora più sistema stanno facendo fare al Lazio degli immensi passi avanti sia sulla vendita in Italia sia, soprattutto, nell'interesse che i mercati esteri riconoscono a questo prodotto».





Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



