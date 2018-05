Sushi Roma, dal 23 maggio da Moku l'aperitivo cinese e giapponese

Quattro diverse proposte, con un mix tra sushi e piatti cinesi, preparate con equilibrio nelle proporzioni, nei colori e nei gusti: da MOKU si potrà scegliere dall’aperitivo Sushi Salmon, al Basic, dal Sushi Vegan all’Imperial. Tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,30 i piatti che raccontano la cultura gastronomica orientale saranno i protagonisti dei pomeriggi romani, accompagnati da bevande alcoliche e analcoliche, da calici di vino, boccali di birra, drink classici.



L’appuntamento per degustare in anteprima i menù aperisushi è il 23 maggio alle 17,30. All’evento hanno confermato la presenza numerosi vip, tra cui l’attrice Milena Miconi e Fabio Barone, pilota detentore di due Record del Mondo di velocità che si sta preparando per una nuova spettacolare sfida in Marocco ad ottobre, oltre a tanti altri ospiti d’eccezione e clienti che in questi mesi di apertura hanno già assaporato e apprezzato i piatti proposti a cena.



MOKU è in via Tiburtina 440 a Roma: un ristorante di 800 mq dove la cucina fusion orientale si fonde e intreccia con la ricerca del benessere con la natura e con l’attenta accoglienza della proprietaria, Marisa Jiang Kefeng e del direttore Marco Epifani. MOKU, che in giapponese significa albero, appare come un vero e proprio giardino dove il legno e le piante sono gli elementi che dominano l’ambiente regalando serenità ed equilibrio. E per chi a pranzo ha solo il tempo per un panino da MOKU è arrivato anche il Sushi Burger, una proposta e un’alternativa veloce ma gustosa.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



