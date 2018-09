Al Rome Cavalieri torna il brunch della domenica: e arriva lo chef Dario Nuti

Dopo la pausa estiva ritorna il sunday brunch del Rome Cavalieri, appuntamento per trascorrere una domenica all’insegna del cibo e del relax. Gli spazi dell'hotel di via Cadlolo, vero e proprio resort nel cuore della Capitale, ritorneranno ad animarsi con la selezione di materie prime italiane di eccellenza,con live stations dove il cibo viene preparato sotto gli occhi degli ospiti. Dai primi piatti, realizzati con i migliori prodotti selezionati in base alla loro stagionalità, alle carni ed i pesci, fino all’angolo giapponese in cui gli chef orientali si cimentano con la propria cucina tradizionale. Non poteva mancare la postazione dedicata ai crudi, di ogni genere e categoria: ostriche, crostacei, pesci pregiati, sushi, sashimi e le variegate tipologie di carpaccio. Per chi ama la verdura l’angolo detox offre insalate di quinoa, di farro e di orzo, con le erbette fresche che la stagione offre. Per i meno “virtuosi” l’angolo dei salumi e dei formaggi , con una selezione dei prodotti italiani d’eccellenza. Dulcis in fundo, il dessert ricco di gelati, mousse, mini torte e creme, da far impazzire di gioia i più golosi. Il Sunday Brunch del Rome cavalieri è un evento pensato per tutta la famiglia: infatti, in una sala ideata appositamente, i bambini ed i ragazzi potranno divertirsi con l’animazione ad hoc e le divertenti ed innovative attività. Il tutto accompagnato da un cibo pensato, preparato e servito nel modo che piace ai più giovani.



Non mancano alcuni appuntamenti salienti che caratterizzano il sunday brunch. Il 30 settembre si celebrerà lo street food delle coste italiane, con una accurata selezione di Moscardini in guazzetto, polipetti alla marinara, i cartocci di Paranza, fritelline di Latterino, abbinata ai maritozzi ripieni di mille sapori diversi. Il 14 Ottobre sarà la volta dei funghi porcini, eccellenza italiana che si esprime al meglio nei carpacci con porcini e grana; le tagliatelle della casa con porcini, porcini al forno, porcini fritti, bruschette, la zuppa di porcino su crostone e la particolarità del cioccolato col porcino. Per la gioia di grandi e piccini il 28 ottobre è interamente dedicato ai festeggiamenti per Halloween, con un brunch mozzafiato fra dolci, scherzetti e pietanze che celebrano l’arrivo dell’inverno. Infine l’11 novembre si celebrerà la stagione dei vini novelli con un’eccellente selezione di rossi “giovani”, cui verrà assegnato il compito di accompagnare le pietanze dolci e salate ispirate alla via dei laghi. Tra queste la porchetta di Ariccia, il pane Genzano, la focaccia di pinza con coppa, le tagliatelle al cinghiale e le castagne alla brace.

Un ulteriore punto di forza è dato dall’arrivo del nuovo Executive Pastry Chef, Dario Nuti, che arricchirà i menù culinari dell’albergo con la sua visione della pasticceria.

Oltre alla cucina il Rome Cavalieri, a partire dal mese di settembre, offre una giornata dedicata alla cura di se stessi, tra la Spa e il Tiepolo Lounge & Terrace, proteso sul parco mediterraneo, adornato dalla più ricca collezione d’arte privata in Europa. Un’esperienza in cui il caviale fa da filo conduttore grazie al trattamento La Prairie, il “Caviar Lifting and Firming Facial, ( fino alla fine di ottobre disponibile in anteprima solo al Rome Cavalieri) che rassoda la pelle rendendola setosa, morbida e tonica. I benefici sono esaltati dal massaggio eseguito dalle terapiste del Rome Cavalieri Grand Spa. E, dopo il trattamento viso, ci si sposta al Tiepolo Lounge & Terrace, o al Ristorante Uliveto, dove si potrà degustare una sapiente selezione di caviale Calvisius, accompagnata da un bicchiere di Champagne. Alla fine della degustazione, ogni ospite riceverà in regalo una piccola confezione di caviale, come ricordo di una magica coccola.

Ultimo aggiornamento: 13:12

