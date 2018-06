Arriva anche a Roma il Ristorante Solidale: da 14 ristoranti cibo per chi ne ha bisogno

Ristorante Solidale sbarca a Roma. Ad un anno e mezzo dalla sua nascita, il progetto di food-delivery solidale lanciato a Milano da Just Eat, arriva nella Capitale per continuare il percorso di sensibilizzazione contro il fenomeno dello spreco alimentare contribuendo allo stesso tempo a sostenere chi ne ha più bisogno. Il progetto nasce in collaborazione con Pony Zero, società specializzata nella distribuzione urbana ecologica che si occuperà della consegna dei pasti che 14 ristoranti partner prepareranno per essere donati. Si tratta di un «ecosistema positivo» grazie all'opportunità data dai ristoranti che hanno aderito, di trasformare le eccedenze alimentari ed il surplus di cibo in pasti che verranno consegnati a un gruppo di comunità e case di accoglienza selezionate dalla Caritas di Roma. Dal 2017 Ristorante Solidale ha aiutato oltre 1.600 persone con circa 3mila pasti caldi cucinati tra Milano e Torino e consegnati in circa 16 comunità delle Caritas delle due città. «Speriamo - ha sottolineato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia - che un progetto come questo possa essere una leva per avviare un circuito virtuoso tra persone, ristoranti ed istituzioni».



In concreto, ogni ristorante, con cadenza mensile, metterà a disposizione porzioni di cibo, che verranno destinate al Centro Pronto Intervento Minori Tata Giovanni, Centro Pronto Intervento Minori Venafro ed alla Casa Famiglia Villa Glori. «L'iniziativa - ha spiegato in una conferenza stampa l'assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale, Laura Baldassarre - certifica l'importanza di costruire raccordi funzionali anche con operatori dei vari settori, affinché tutti utilizzino i propri strumenti per rafforzare i percorsi di inclusione e rendere la nostra comunità sempre più coesa». Per il direttore della Caritas di Roma, Monsignor Enrico Feroci, «il cibo che si butta via, ci ha ricordato Papa Francesco, è come se lo so rubasse dalla mensa del povero. Progetti come quello presentato oggi, in cui collaborano aziende, istituzioni e mondo del volontariato sono importanti sopratutto a livello culturale».

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA