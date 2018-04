Parte il tour europeo di Gelato Festival: tappa a Roma a Villa Borghese

A Roma arriva Gelato Festival. Parte il tour europeo che dal 20 aprile al 7 luglio porterà l'iniziativa in giro per le maggiori città italiane ed estere, per poi tornare a Firenze - dove si inaugura - a metà settembre con la “ All Star ” , la sfida tra le stelle del gelato artigianale, i vincitori di tutte le precedenti edizioni della kermesse. Anche quest'anno, la tappa inaugurale si terrà a Firenze da venerdì 20 a domenica 22 aprile. Come da tradizione, l'appuntamento - che in ogni città vedrà la presenza di 16 tra i migliori gelatieri artigianali della Penisola, ognuno dei quali porterà in assaggio un gusto inedito per la gioia di grandi e piccini - è al piazzale Michelangelo.



Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio, il Gelato Festival si sposterà proprio a Roma, a Villa Borghese. A seguire Torino, in piazza Vittorio Veneto, sabato 5 e domenica 6 maggio, per concludere a Milano, in piazza Castello sabato 12 e domenica 13 maggio, nell'ambito della Milano Food Week. Dopo l'Italia, da giugno il Gelato Festival si sposterà all'estero con le tappe di Berlino, Varsavia, Londra e Vienna. La tappa d'esordio del Gelato Festival 2018 segna anche il primo appuntamento pubblico dei Gelato Festival World Masters 2021, la sfida per i migliori gelatieri artigianali del pianeta: un percorso con centinaia di prove in quattro anni su cinque continenti, con giurie tecniche e popolari per aggiudicarsi il titolo di campione mondiale.

