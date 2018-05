Le ricette a casa tua - Il pollo sfumato di Jacopo

di Michele Ruschioni

Lo scrittore russo Isaac Asimov, famoso in tutto i mondo per i suoi libri di fantascienza, odiava stare a dieta. Il suo motto era sempre lo stesso, " se il sapore è buono, allora fa ingrassare". Probabilmente il nostro Asimov avrebbe cambiato idea se si fosse imbattuto - o avesse semplicemente assaggiato - il pollo sfumato di Jacopo, il nostro lettore amante della linea e della buona cucina.



Con questa sua ricetta, di facile esecuzione e dal risultato gustoso, Jacopo è riuscito a calibrare bene due mondi che sembrano sempre apparire distanti: il gusto e un bilanciamento delle calorie. Certo, l'aggiunta del guanciale sposta l'ago della bilancia verso l'alto, ma basta non esagerare nella dosaggio. Fondamentale per questa ricetta l'utilizzo del vino bianco necessario per non far diventare il pollo infarinato il più classico dei mappazzoni. Aggiungentene in abbondanza e poi fate sfumare finchè non riteniate che la consistenza del pollo sia nè troppo liquida nè troppo incollata. Servite con del radicchio e buon appetito.