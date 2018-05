Pinot nero, è il Burgum Novum Riserva 2015 della Tenuta Castelfeder il migliore d'Italia

di Federica Randazzo

Croce e delizia degli enologi, a causa della particolare delicatezza delle sue uve, e al contempo sinonimo di eleganza e protagonista indiscusso della storia dell’enologia mondiale, il pinot nero è uno dei vitigni più affascinanti e amati di sempre. Si esprime in vini emozionanti e di rara sensualità, ma per farlo esige specifiche cure e attenzioni, e “cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo”, come recitava Miles nel film Sideway (un must per gli amanti del vino).Ha acini piccoli e molto vicini e una curiosa forma allungata, che ricorda quella di una pigna (da qui il nome). Regala profumi fruttati, di ciliegia, ribes, fragola e mora, accenni di viola e rosa e nuance di erbe aromatiche, che con l’invecchiamento si arricchiscono di sentori speziati, cuoio, sottobosco e tè. Originario della regione francese della Borgona, dà grandi risultati anche in Svizzera, Germania, California, Oregon e Nuova Zelanda. Anche nel nostro Paese si difende bene, con territori di particolare vocazione, quali Alto Adige, Oltrepo Pavese, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Ma quali sono le migliori etichette d’Italia? Per rispondere a questa domanda, anche quest’anno si è svolto il Concorso nazionale del Pinot nero, giunto ormai alla XVII° edizione. A Egna e Montagna, in Alto Adige, quaranta commissari, selezionati fra enologi, esperti, giornalisti e sommelier - tra cui chi scrive - hanno passato in rassegna oltre 80 vini della vendemmia 2015 provenienti da varie regioni italiane. I risultati vedono in testa l’Alto Adige: l’intera Top10 è occupata da sole cantine sudtirolesi. Una classifica che conferma la particolare elezione e attenzione di questo territorio: Alto Adige e Pinot nero sono un connubio consolidato già dal 1838, anno in cui il vitigno fu importato dalla Borgogna, aprendo la pista alla sua futura coltivazione in altre zone d’Italia.Ecco i vincitori:Un vino in grado di esaltare appieno le caratteristiche della varietà, a partire dall’eleganza che lo contraddistingue in ogni dettaglio. Al naso predominano sensazioni di spezia e di erbe aromatiche, arricchite da una gustosa nota fruttata in sottofondo. Il sorso è strutturato, ha tannini fini e una piacevole freschezza. Dettaglio non da poco è la scelta dell’azienda di metterlo in commercio solo dopo tre anni di affinamento, per dare al vino il giusto tempo per esprimersi al meglio.Vincitore anche del “Premio del pubblico”, il Pinot nero Trattamnn Riserva è da anni un grande punto di riferimento per gli amanti di questa varietà. Ha unbouquet sofisticato e profondo, regala note floreali e di frutta rossa, marasca e ribes, accompagnate da una piacevole speziatura. In bocca la trama tannica è sottile e il sorso particolarmente vivo e armonioso.Famosa per essere fucina di grandi vini bianchi, la Cantina di Terlano non delude nemmeno sui rossi: un Pinot nero fine, che profuma di ciliegia e sottobosco, con accenni di tabacco. Al palato è di buona struttura, con una chiusa lunga è piacevolmente saporita.L’innato talento bianchista di Hans Terzer, enologo della cantina San Michele-Appiano, non penalizza affatto il Pinot nero che, anzi, è uno dei vini più importanti dell’azienda. Il naso sofisticato e fragrante, si concede con note di piccoli frutti rossi, fiori e vaniglia. Il palato è pieno e strutturato ma stupisce per l’eleganza e la freschezza.