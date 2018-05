Monteflavio, ricette e gusti di una volta con la Sagra del Castrato

Conto alla rovescia ormai ultimato fra i Monti Lucretli per la Sagra del Castrato a Monteflavio, il magnifico borgo sui Monti Lucretili in provincia di Roma. L'appuntamento è per il 13 maggio quando si tornerà auna tradizione che si ricorda già dagli anni Sessanta per raccontare la storia di antiche ricette tramandate.Lo stand gastronomico aprirà a partire dalle ore 12,30 e proporrà il piatto forte della tradizione, in linea con il nome della sagra stessa: gli gnocchi al sugo di castrato. L'apertura delle casse, invece, è prevista per le 11.Il pagamento presso le casse potrà essere effettuato in contanti e per mezzo POS (il paese non ha sportelli ATM).