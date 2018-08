A cosa serve il buco sulla linguetta della lattina? La risposta che non tutti conoscono

Lesi assomigliano tutte: che contengano bibite alcoliche o analcoliche e a qualsiasi latitudine, ognuna possiede unadiattaccata all'estremità superiore che permette di aprirla con semplicità. Su questa, brevettata nel 1980, c'è un buco che svolge diverse funzioni.Il buco sulladelle lattine riduce l'utilizzo di materiale, quindi riduce sia i costi di produzione che l'impatto sull'ambiente. Rende più semplice afferrare la linguetta per agevolare l'apertura della lattina e infine ha un'utilità che non tutti conoscono: se non la si tira con trippa veemenza fino a strapparla, la linguetta può essere girata e diventare un reggi-cannuccia utile per non far risalire la cannuccia dall'interno della lattina.