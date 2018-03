Arriva Jollibee, primo fast food filippino: un chilometro di coda per l'inaugurazione

di Claudia Guasco

MILANO Tutti pazzi per Jollibee, il fast food più famoso delle Filippine. Da domenica scorsa in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo, si è formata una coda di appassionati del pollo fritto in salsa orientale (specialità del locale), pronti a tutto per aggiudicarsene una porzione. Nel giorno dell’apertura, il 18 aprile, i clienti sono arrivati all’alba e il serpentone ha raggiunto il chilometro. Una famiglia, registra la pagina Facebook del ristorante, è rimasta in fila nove ore pur di non perdersi l’inaugurazione.



SPAGHETTI AL KETCHUP

Per i tanti filippini che vivono e lavorano a Milano lo sbarco di Jollibee è una festa, è un po’ come tornare a casa gustando piatti più amati. Per gli italiani è una novità assoluta, un trionfo di sapori inconsueti. Fondato a Manila quarant’anni anni fa, oggi Jollibee è conosciuto soprattutto per il chickenjoy, il pollo fritto con salsa orientale, tanto che all’estero il locale si definisce «Home of the famous chickenjoy». Il menù prevede inoltre «amazing aloha burger» di ispirazione hawaiana - panino con hamburger, formaggio e una fetta di ananas - e la breakfast joy, a base di uova fritte, riso all’aglio con carne di manzo o wurstel. Da assaggiare anche pancit palabok, ovvero i noodles in versione filippina con gamberetti, pollo, uova sode e prezzemolo. Qualche perplessità, nella patria della pasta, suscitano gli spaghetti in versione Jollibee: sono conditi con una salsa rossa dolce realizzata con ketchup alla banana, fegato e wurstel rossi. Un piatto, spiegano gli esperti, studiato su misura per gli abitanti del sud est asiatico, che amano i cibi dolci e agrodolci. Il locale meneghino di Jollibee food corporation (Jfc) è il primo di una serie di insegne che il gruppo intende lanciare nel vecchio continente dal 2018, anno che coincide con il quarantesimo anniversario dalla fondazione. Oggi la multinazionale gestisce 3.253 fast food in tutto il mondo, di cui 1.145 con l’insegna Jollibee. Il gruppo, che conta ristoranti anche negli Stati Uniti, in Canada, Vietnam, Brunei, Hong Kong, Singapore e Medio Oriente, ha chiuso il 2016 con un fatturato di 1,9 miliardi di euro e un utile netto di 101 milioni. I dipendenti sono 27.674. Oltre a gestire i fast food Jollibee, Jfc possiede altre catene di ristoranti famosi in oriente come Greenwich, Chowking, Jinjia Bar, la pasticceria Red Ribbon e detiene la licenza per le Filippine dei marchi statunitensi Burger King e Dunkin’Donuts.





