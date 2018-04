Iginio Massari sbarca a Napoli: «Sono un diavolo, inventerò il dolce che non ingrassa»

di Francesca Cicatelli

Le farine sono come le mogli. Se la vita si è allungata «mettendo a dura prova i matrimonio e portando a sposarsi più volte nell'arco del'esistenza, così è necessario scegliere un tipo di farina per ogni preparazione». Il maestro Massari non è nuovo a parallelismi tra il mondo della pasticceria e le donne, due sue «grandi passioni». È malleabile più di una torta ai tempi e li accoglie rivedendo stili, prospettive, gusti e miscelazioni. Così come recupera antiche abitudini come quella di portare gli amidi alla formazione di gel prima di usarli per l'impasto di alcune creazioni, in modo da avere più morbidezza e lievitazioni lunghe.Il maestro Massari è a Napoli per il Meet che porta il suo nome, il tour 2018 organizzato da Molino Dallagiovanna con i professionisti dell’Arte Bianca. «L’incontro con Molino Dallagiovanna è stato una comunione d’intenti, di passione e di mestiere», dice. Rinfresco è la farina nata nel 2017, primo frutto di questa collaborazione: un prodotto innovativo, mai esistito sul mercato, molto bilanciato e in grado di assicurare un lievito sviluppato, profumato e con il giusto equilibrio di acidità. In occasione della tappa partenopea a Città della Scienza, Massari ha reso omaggio alle pendici del Vesuvio e ai suoi prodotti ideando due diverse creazioni: “Sole di Napoli”, crostata moderna con crema di Limoni di Sorrento e una monoporzione di massa montata alla ricotta. Le torte sono state realizzate da Sal de Riso che quest'anno festeggia 30 anni di attività, allievo proprio di Massari incontrato a Brescia quando De Riso si affacciava alle vetrine del maestro «restando a bocca aperta per ore», finché un giorno la moglie di Massari non lo invitò ad entrare nel laboratorio.«Volevo capire se sono nati prima i napoletani oppure il Vesuvio perché è un connubio di energia questa città. E' un dolce che parla a tutti, interpreta il carattere napoletano che è un'esplosione di gioia e di vita: c'è il limone che ha il colore del sole ma anche la sua acidità che è l'energia dell'anima».«Catturo le anime. Fare dolci dà un senso di libertà, è un'epsressione divina di ciò che siamo all'interno. Dicono che attento alla gola quindi posso vantarmi di essere un attentatore dell'anima».«I francesi rappresentano il lusso mentre il lusso di quelli italiani è l'interiorità».«Tramandare il sapere è importante ma le tradizioni devono essere abbinate alla parola tradire, perché l'uomo tradisce quotidianamente il suo giorno precedente: dobbiamo essere competitivi con i nostri tempi e il nostro sapere deve essere sempre attivo. La qualità di oggi non sarà quella del domani. Le esigenze cambiano in continuazione».«È cambiata totalmente. Una volta i dolci erano barocchi e il trionfo della manualità lo esprimevano in pochi. Oggi l'intervento della tecnologia ha ridotto la manualità ma l'espressione del disegno e della forma sono più esaltanti».«Degli anni passati non rimpiango neppure la mia gioventù perchè l'ho vissuta come ho voluto e oggi vivo i miei tempi e sono attivo perché con il mio mestiere ho abolito la parola sacrificio: un uomo che si sente realizzato non può dire che nel suo lavoro ha dovuto impegnarsi, sarebbe come dire che avere una bella donna è un sacrificio. Poi le amo tutte, belle e brutte, per il solito motivo che non la pensano come la penso io».«Più che una consistenza vorrei incidere sui volumi: mangiarli, sentirsi sazi e appagati senza ingrassare un grammo».«Penso proprio di sì, sono sulla buona strada».