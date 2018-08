A Fiumicino gli spaghetti con lo vongole lupino conquistano i buongustai romani

di Umberto Serenelli

A Fiumicino la “Spaghettongola” conquista i romani. Gli spaghetti con le vongole lupino infatti stanno richiamando sul litorale i buongustai provenienti dalla Capitale, molti dei quali sono già accorsi nel parco Forti per gustare un fumante piatto a base del prelibato mollusco. Nei primi due giorni, l’evento ha registrato la distribuzione di circa un migliaio di piatti e questa sera si prevede il tutto esaurito.Per fronteggiare l’assalto dei romani, l’associazione “Il faro all’orizzonte” ha programmato, nella 10 giorni, la cottura e la distribuzione di circa 50 quitali tra vongole e cozze, oltre ai 20 quintali di fragranti calamari. Le scorte di pasta hanno invece superato i 20 quintali. Ha riscosso un grosso successo il ricco menù, ovviamente dietro contributo, di cui fanno parte un soutè di cozze, un’insalata di mare, bruschette, patatine fritte, acqua o un bicchiere di vino da sorseggiare gustando un piatto di fumanti spaghetti con le saporite vongole. «Stanchi ma davvero felici – commenta con un pizzico di soddisfazione Stefano Conforzi, presidente dell’associazione “Il faro all’orizzonte -. Non ci aspettavamo tutto questo affetto da parte del pubblico soprattutto romano. In questi primi due giorni abbiamo ricevuto moltissimi attestati di stima». L’organizzazione sottolinea subito il record di circa duemila presenze nelle prime due serate: un record se si considera l’incertezza del tempo sia venerdì che ieri. Riflettori puntati sulla sperimentazione legata all’organizzazione del pranzo per l’inaugurazione dell’evento.La novità verrà ripetuta anche l’ultimo giorno di festa e cioè il 12 agosto. «Non nascondiamo che c’è molta attesa per l’esibizione di Fiordaliso, prevista domani sera – conclude Conforzi -. Un’artista che ho sempre amato sia per le sue qualità vocali sia per la sua interpretazione, quasi teatrali, dei brani. Il piatto più gettonato è stato ovviamente gli spaghetti alle vongole lupino, insidiata però dalla molto apprezzata insalata di mare che si apprezza fresca grazie alle “bollenti” serata che stanno caratterizzando la nostra estate».