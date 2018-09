Metà degli italiani parla di cibo tutti i giorni

Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 00:15

Più si è giovani e più spesso si parla di cibo, anche più volte al giorno. È quanto emerge dalla ricerca di Squadrati “Italiani che parlano di cibo: un dibattito infinito” commissionata da Coca-Cola, che ha indagato quanto sia vera la percezione che nel nostro Paese parlare di gusti a tavola sia importante quanto lo stesso atto di mangiare. In particolare secondo la ricerca il 51% degli italiani discute di cibo tutti i giorni. L'analisi, realizzata su un campione di 1.504 intervistati di età compresa tra i 18 e i 64 anni, fa emergere che la propensione a parlare di cibo è più alta in percentuale nella maggior parte dei giovani nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni con una quota che raggiunge il 58%, ma che non non ha nulla a che vedere con l'utilizzo dei social network che si posizionano solo al sesto posto fra i «luoghi» in cui avvengono le conversazioni.I ricercatori spiegano inoltre che è la casa il regno delle discussioni sul cibo e sui gusti (80% degli intervistati),seguita a distanza dal ristorante (53%) e ufficio (45%). Seguono i supermercati (34%), il bar (30%) e infine i social network (20%). Viene inoltre specificato che l'82% degli italiani ritiene che quello del cibo sia un argomento serio con un 88% degli intervistati che parla di cibo mentre è a tavola. Di questi il 67% parla di ciò che sta mangiando, ma il 20% è già proiettato a cosa mangerà durante i pasti successivi.Il modo di dire legato al cibo più amato dagli italiani è invece «Parla come mangi» (44%). Si registra inoltre che nella classifica delle persone con cui capita più spesso di intavolare discussioni sul tema, gli amici conquistano il primo posto (segnalati dal 74% del campione) e battono il partner (al secondo con il 62% delle risposte), seguiti poi, in terza posizione, da genitori e colleghi (entrambi al 45%). In ultimo, sul perché il tema del cibo sia così rilevante nelle conversazioni, il 44% degli italiani non ha dubbi: perché è un piacere della vita.