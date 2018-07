Big Mamma assume giovani italiani: ecco come partecipare alle selezioni

Il Big Mamma Group, il caso imprenditoriale più impetuoso e di successo del panorama ristorativo francese degli ultimi anni, cerca personale rigorosamente italiano (almeno 20 giovani) per l’apertura di un nuovo locale. Big Mamma è attiva da meno di 3 anni e conta già 7 ristoranti, tutti dislocati in diversi quartieri della capitale francese, ognuno con caratteristiche differenti, ma tutti ispirati al made in Italy. Tra questi, c’è anche il ristorante più grande d’Europa, inaugurato solo il mese scorso.



I locali del gruppo fanno affidamento, complessivamente, su 650 dipendenti, ai quali si richiede, oltre alla competenza, un grande entusiasmo e la voglia di crescere professionalmente assieme al team. Il job recruitment che parte in queste ore è finalizzato alla ricerca di varie figure: commis di cucina, di pasticceria, di sala, barman, aiuto pizzaioli e pizzaioli. Il fattore “passione” è essenziale, tanto che la ricerca è rivolta anche ai neo diplomati degli Istituti alberghieri, purché profondamente motivati. Per poter accedere alla selezione bisogna inviare il proprio curriculum, completo di foto, entro il 10 luglio alla email: lasquadra@bigmamma.it



I selezionati verranno convocati a Roma, zona Testaccio, il 14 Luglio, dove incontreranno gli chef manager e i responsabili delle risorse umane.



Big Mamma è nata da un’idea di due giovani imprenditori molto dinamici, ispirati dalla loro passione per la grande tradizione enogastronomica italiana.



Sul loro sito si legge: «…Amiamo servire solo i migliori prodotti italiani, acquistati direttamente presso produttori da noi accuratamente selezionati e trasformati in deliziose pietanze, dalle mani esperte dei nostri chef italiani, rispettando la tradizione».



Situati nei più dinamici e affascinanti arrondissement parigini, i locali afferenti al gruppo propongono una vasta scelta di prodotti italiani, che arrivano direttamente da alcuni dei migliori fornitori e artigiani dello “stivale”.



Ai neo assunti Big Mamma offre stipendi tra i più competitivi nel settore e, per il primo anno, assistenza nella ricerca degli alloggi nonché un aiuto nel percorso di apprendimento della lingua. Chi entra nel mondo di Big Mamma ha l’opportunità di far carriera con orari di lavoro che puntano a mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro.

