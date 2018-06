Tenta di bruciare alveare in casa: novantenne muore ustionato

Un uomo di 90 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Staranzano (Gorizia) dai Vigili del Fuoco, giunti a seguito di una richiesta di intervento per un principio di incendio. Dopo aver spento le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno trovato l'uomo a terra, morto. Secondo una ricostruzione l'anziano era impegnato nel tentativo di bruciare un alveare che si trovava all'esterno dell'abitazione, quando, forse per imperizia, sarebbe rimasto vittima egli stesso. Sul suo corpo i Vigili dei Fuoco, i sanitari e i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, che conducono le indagini, non hanno trovato segni di bruciature o scottature.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51



