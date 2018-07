Baby squalo bianco spiaggiato in California, i bagnanti lo aiutano a tornare in mare

di Remo Sabatini

Quando si parla di squali, di squalo bianco in particolare, la tensione sale. Un avvistamento? Un attacco? Dove? Come? Quando? Poi, invece, capita quello che non ti aspetti. Come lo spettacolare episodio accaduto sulla costa californiana poche ore fa. Un baby squalo bianco di un paio di metri di lunghezza è stato trovato e soccorso, su una spiaggia californiana , da un gruppo di ragazzi. Come lo squalo possa essere finito all'asciutto, non è ben chiaro.





Anche se le tronchesi utilizzate da uno dei soccorritori fanno pensare che il predatore possa essere stato preso all'amo da qualcuno. Spossato, lo squalo deve aver perso l'orientamento e le forze tanto da essere preda, poi, della marea. In ogni caso, la vicenda è finita bene. Lo squalo ha ripreso il mare ed i protagonisti del salvataggio hanno un'esperienza indimenticabile da raccontare. Qualche volta, anche quando si parla di squali, le storie possono essere a lieto fine.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA