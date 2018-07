Serpente a sonagli tenta di salire sulla barca: terrore al lago VIDEO

di Remo Sabatini

Sorpresa del tutto inaspettata, e terrificante, quella capitata ad una allegra famigliola in gita al lago di Fontana, nel Nord Carolina. La giornata era splendida e, a bordo di un gommone, ragazzi e genitori si stavano godendo le acque placide del lago quando, improvvisamente, un grosso serpente a sonagli si è avvicinato pericolosamente alla piccola imbarcazione, tentando di salire a bordo.LEGGI ANCHEInutile sottolineare il panico a bordo. Le incredibili immagini, riprese da uno degli occupanti del natante, parlano da sole. D'altronde non capita tutti i giorni di avere a che fare con un pericoloso serpente velenoso che nuota dritto verso di te, nemmeno da quelle parti. La vicenda, tuttavia, si è conclusa senza problemi per nessuno. Il serpente, infatti, ha deciso di proseguire la nuotata ed i ragazzi, per una passeggiata a cavallo.