Scarck non ce l'ha fatta: il cane salvapersone dei vigili del fuoco non verrà mai dimenticato

Quattro anni di onorato servizio e con molti riconoscimenti, ovvero quasi metà della propria vita al servizio di noi umana insieme al suo istruttore Matteo Angeloni, il vigile del fuoco che in questi giorni ha perso un amico. Scarck, il cane pastore tedesco del comando di Grosseto. Il magnifico esemplare addestrato al recupero di persone in ogni tipo di scenario non è riuscito a superare un intervento chirurgico ed ora è pianto dal suo istruttore e dagli altri pompieri del comando toscano. Scarck li aveva accompagnati in ogni parte d'Italia senza mai risparmiare energie e impegno.



Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:40



