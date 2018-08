Roma, ferragosto allo zoo: cocomero per i macachi, macedonia per gli orsi

Il giorno di Ferragosto, durante gli appuntamenti con i pasti, gli animali riceveranno decine di cocomeri, interi o a fette, freschi o congelati, insieme a speciali ghiaccioli a base di frutta e verdura. Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccìa, medico veterinario, spiega che «la distribuzione di angurie fa parte del programma di 'arricchimento ambientalè: gli animali, cercando il cibo, che in alcuni casi è congelato, fanno movimento e aguzzano

l'ingegno, oltre a trovare refrigerio. Il tutto sotto il rigoroso controllo dei nostri esperti nutrizionisti».



Alle 11 i cocomeri e saranno distribuiti al gruppo dei macachi del Giappone; alle 11.30 i lemuri catta riceveranno il

cocomero, tagliato in piccoli pezzi, all'interno di ghiaccioli che verranno appesi ai rami dell'area, mentre alle 12.30 i cocomeri, insieme a trote e grandi ghiaccioli a base di frutta, saranno lanciati nella piscina degli orsi. Alle 14 sarà organizzato il pasto dei quattro scimpanzé: Bingo, Susy, Edy e Pippi per i quali i keeper preparano canne di bambù ripiene di yogurt e frutta congelati e ghiaccioli a base di cocomero. Alle 14.30 pasto a base di grandi cocomeri per Pipa e Mimì, i due ippopotami anfibi, accompagnato da un 'contornò di erba medica e fieno.

