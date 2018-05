Roma, carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato: lo salva e arresta il ladro

Riconosce il cane che gli avevano portato via, una femmina di setter inglese cui era tanto affezionato. Ed è entrato in azione per recuperarlo. Un carabiniere della stazione di Roma Torrino Nord, durante un servizio di pattuglia, ha notato il cane che gli era stato rubato poco meno di un mese fa, tenuto al guinzaglio da un uomo, romeno di 37 anni, senza fissa dimora.



Quando il militare ha riconosciuto il suo cane, lo straniero ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto ed arrestato dopo un breve inseguimento. Il cane è stato visitato in una clinica e la verifica del microchip ha confermato che era quello rubato. Mentre il cane ha potuto fare rientro a casa, per il ricettatore si sono invece aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove i carabinieri lo hanno portato, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

