Roma, il coniglio avvistato sul mare di Ladispoli

Un coniglio al mare. Sì, succede a Ladispoli dove molti bagnanti e turisti si sono imbattuti in un bellissimo coniglio bianco con un occhio cerchiato di nero che vaga tra sabbia e scogli a Marina San Nicola. Anche l'animaletto è in villeggiatuira con la famiglia che lo lascia libero tutto il giorno? Oppure è solo e cerca una nuova casa? Su Facebook la storia del coniglio al mare viaggia di post in post tra commenti belli e critiche verso i padroni distratti. Subito sono insorti gli animalisti che spiegano: «I conigli non sono aninali marini, non possono essere lasciati al mare, rischiano di bruciarsi le zampette e di disidratarsi perché soffrono il caldo a causa del folto pelo».

Martedì 24 Luglio 2018



