È morto avvelenato Kaos, il cane eroe del terremoto di Amatrice

Remo Sabatini

È stato ritrovato morto ieri Kaos, il cane eroe intervenuto a Campotosto e Amatrice nei giorni del terremoto di due anni fa. Avvelenato da ignoti, era scomparso venerdì, tanto che il suo padrone, Fabiano Ettore, aveva dato l'allarme e iniziato subito le ricerche. Poche ore dopo, la tragica scoperta e la disperazione.





«Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina, ha commentato Fabiano, continua il tuo lavoro lassù, continua, a cercare dispersi, a salvare vite..». Mentre si cercano i responsabili del crudele gesto, torna in primo piano la questione dell'inasprimento della pena per chi si macchia di crimini contro gli animali.

Domenica 29 Luglio 2018



