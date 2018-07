Bellezze da cani, ecco Mister Teverino e Teverina

di Lucilla Quaglia

Contestualmente alla partenza della campagna del Campidoglio contro l’abbandono estivo degli animali domestici, a Lungo il Tevere Roma si è svolta una serata tutta dedicata ai cani abbandonati, ma salvati. Testimonial Michele Zarrillo, che insieme alla cagnolina Michelina rappresenta anche il volto dell’iniziativa di Roma Capitale. Il cantautore ha infatti prestato gratuitamente la propria immagine per questa importante campagna romana di sensibilizzazione, intitolata “Un amico non si abbandona”.E tale occasione ha dato quindi spunto alla manifestazione Lungo il Tevere Roma per organizzare una serata animalista.Ed ecco quindi tanto pubblico con cani al seguito, turisti e curiosi che hanno affollato la banchina della manifestazione più importante dell’estate romana, attratti dall’evento animalista "Quattro zampe al Tevere", alla sua seconda edizione: kermesse nel corso della quale sono stati eletti, tra i cani presenti, Mister Teverino e Miss Teverina.Tra gli intervenuti anche Roberta Garzia e il regista Francesco Apolloni con il suo fido Sancho. Una serata, presentata da Daniela Martani e Edgar Mayer, decisamente animalista con tutti cani abbandonati, ma salvati.In giuria, oltre ad Apolloni, anche Rosalba Matassa e Daniele Diaco, dell’Assessorato capitolino all’ambiente. Deus ex machina della manifestazione, Francesca Prinzi, presidente dell'associazione Be Positive Factory: uno dei principali fautori della campagna contro gli abbandoni nella Capitale.Grande la partecipazione e alla fine ecco i vincitori: Miss Teverina è la meticcia Stellina mentre Mister Teverino e il levriero spagnolo, dalla tormentata storia, Tito. Annunciata una nuova campagna per le adozioni.Premio speciale al cane Virgola. Targhe e crocchette per gli omaggiati.