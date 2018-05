Ladispoli, nati sette cuccioli di cigni reali: e diventano le star di Torre Flavia

di di Emanuele Rossi

Due maestosi cigni e con loro a passeggio sette piccolini. La nidiata di questi splendidi esemplari ha incantato di mattina i turisti presenti a Ladispoli. I cigni a spasso con mamma e papà si aggiravano nella Palude di Torre Flavia, zona protetta da Città Metropolitana di Roma Capitale per la presenza di specie molto rare di uccelli.

Non è la prima volta che i cigni deliziano i visitatori del sito naturale. Anche altre specie quasi introvabili in Italia, come i fratini, si sono insediati stabilmente nella Palude purtroppo minacciata sempre più dall'erosione e a rischio scomparsa. Un appello per salvare il monumento di Torre Flavia è stato lanciato anche in questi giorni dalle associazioni ambientaliste del territorio.