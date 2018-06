Il gatto muore, scoprono la sua vita segreta grazie a un messaggio nascosto nel collare del fratello

Una vicenda decisamente commovente per una coppia britannica che possedeva due gatti ma che ha visto la scomparsa prematura di uno di loro. Teddy e Bear, due fratelli inseparabili, passavano tutto il giorno insieme e condividevano anche le scorribande all'esterno della casa, ma i loro padroni, dopo la morte di Bear, hanno scoperto che i due mici, quando non erano in casa, avevano un amico speciale.Lo riporta La Stampa . Nel collare di Teddy, infatti, la coppia ha scoperto una porzione di foglio, arrotolata, con un curioso messaggio: «Ciao, sono il vostro vicino, il ragazzo che vive all'interno 4. Sono anche molto amico dei vostri gatti, che vengono a trovarmi ogni giorno. Uno di loro, quello più grande, non si fa vivo da due settimane. Sta bene? Sono preoccupato per lui, è un gatto così adorabile e mi sono affezionato a loro».A firmare quel messaggio è stato uno studente universitario cinese, Y. T., vicino della coppia, ignara del fatto che i due gatti avessero un altro amico umano. Il messaggio, però, li ha colpiti e così hanno deciso di rispondere al ragazzo, dandogli la triste notizia della morte di Bear e fornendogli un indirizzo e-mail. Lo studente ha quindi replicato, dicendosi addolorato per la notizia e raccontando tutte le avventure dei due mici nel suo appartamento. Tutto questo ha rinfrancato la coppia: «Siamo felici del fatto che Bear sia riuscito a illuminare altre vite oltre la nostra».