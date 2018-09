Roma, parte la Giornata del microchip gratuito sugli animali domestici

Da oggi fino a sabato 8 settembre sarà possibile effettuare gratuitamente l’inserimento del dispositivo che consente l’identificazione del proprio amico a quattro zampe e, contestualmente, l’iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione.



“Con questa nuova iniziativa vogliamo dare la possibilità di mettersi in regola, gratuitamente, con la normativa vigente e al contempo intendiamo tutelare tutti i cittadini, ma anche gli animali, contrastando con ogni mezzo il fenomeno dell’abbandono e del randagismo” ha commentato l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari.



Per prenotare un appuntamento ci si può rivolgere alla clinica veterinaria Omniavet di Acilia e, ad Ostia, alla clinica veterinaria Ostia Lido, entrambe nel territorio del Municipio X.



L'iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, si replica d opo il successo riscosso in estate, che ha registrato il tutto esaurito e la microchippatura gratuita di circa 500 animali, Roma Capitale in collaborazione con la Onlus Animalinsieme ripete l’operazione con l’evento “Giornata del microchip gratuito”.

