Ecco Rossini, il gatto star del web con oltre settemila a-mici

di Marina Lucchin

Altro che la cantante liricao la pallavolista. Il vero vip di Rovigo è, un felino con tanto diseguito da quasi 7mila utenti.LEGGI ANCHE: Cani e gatti, il Veneto svolta: si potranno seppellire nel giardino di casa Rosso, occhi ipnotici e, ultimamente, un po' morbido sui fianchi visto che con i suoi miagolii irresistibili rimedia cibo un po' da tutti i bar della città, il gatto che ha conquistato il cuore dei polesani lo si può trovare a fare la pennichella nelle vetrine dei negozi, accomodato sulle poltrone dell'aula del consiglio comunale di Palazzo Nodari o in visita agli uffici della Procura durante le udienze.Di recente Rossini è stato salvato dai vigili del fuoco perché, in una delle sue uscite esplorative, era rimasto intrappolato all'interno del vecchio carcere. E come tutti i vip è rimasto vittima anche di vicende imbarazzanti che l'hanno fatto finire in prima pagina. I pompieri, per farlo scendere dal tetto di una chiesa dove si era arrampicato, in pieno centro, hanno dovuto recuperarlo con un retino e il suo video ha fatto il giro del web.Il passato del famoso Rossini, chiamato così dai rodigini per via del suo colore, è. ma è stato perfino il testimonial nei cartelloni dell'ultima Fiera d'ottobre, evento simbolo di Rovigo.