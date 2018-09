Hotel a 5 stelle per gli Aristogatti a Pavia: suite a due piani, servizio in cuccia e videoricordo, ecco quanto costa

Manca solo la Spa, ma non è detto che - con i dovuti accorgimenti felini - non venga presto allestita, perché nella villa-hotel a due piani con giardino "Le Fusa" i gatti ospiti vivono nel lusso da cinque stelle. Roba da veri Aristogatti, a Pavia.E fa niente se le suite si chiamamo cucce: sono comunque "a due livelli, aerate e riscaldate", naturalmente senza grate o gabbie, ci mancherebbe. Per non dire dei percorsi-gioco interni ed esterni, del servizio veterinario 24 ore su 24, delle telecamere live che permettono di dare un'occhiata al proprio micio anche se si è dall'altra parte del mondo. Ogni dettaglio, ogni arredamento, ogni particolare è realizzato in chiave da gatto.Un'esperienza così unica, questa del soggiorno alle Fuse, da meritare persino un servizio videofotografico, perché come far poi mancare agli amici, umani e no, la carrellate delle foto più belle, magari davanti a una bella ciotola di croccantini?Ispirata da un'iniziativa in Polonia, dove evidentemente non mancano i rich cats, l'attenzione dei proprietari delle Fusa è ben più che certosina: nella chilometrica scheda di prenotazione non è dimenticato alcun dettaglio, si chiede persino quel è il grado di socievolezza del gatto. Astenersi se inclini alla rissa.E veniamo al dunque: quanto costa alloggiare il vostro adorato micio in questa meraviglia? Venti euro al giorno (tutto compreso, non prevista la mezza pensione o la formula b&b); sconto per il secondo gatto (19 euro) e per il terzo (15). Cuccia comunque sempre singola, va da sé.E se non avete un gatto ma dovete comunque partire? Alle Fusa c'è posto per tutti: uccellini, pesci, criceti, conigli e tartarughe, tariffa di 5 euro al giorno. Non per scortesia, ma solo per un ospite non ci sarà mai posto alle Fuse: chi abbaia resta alla porta.E veniamo al dunque Pavia, 12 settembre 2018 - Nasce a Pavia il primo hotel a cinque stelleriservato esclusivamente ai gatti. Il complesso, chiamato "Le Fusa", non prevede gabbiette ed è nato con la filosofia di dare la massima libertà agli ospiti affinché possano vivere e girare liberamente all'interno della villa costruita su due piani e nel giardino adiacente alla struttura. L'hotel può ospitare fino a 40 gatti e offre servizi come cucce di lusso, suite, ludoterapia, il giardino felino e il servizio di foto e video che permette ai padroni di restare sempre in contatto con il proprio micio, anche se distanti."L'idea è nata in Polonia, quando ci siamo imbattuti in una struttura dove i felini venivano lasciati in libertà - hanno spiegato i responsabili dell'hotel felino -. Lo scopo è quello di far sentire in vacanza anche i gatti e non soltanto i padroni che li lasciano in questa struttura". Listino prezzi: 15 euro al giorno per gatto con incluso cibo secco, cibo umido, acqua e lettiera.