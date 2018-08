Roma, cercasi nuovo gestore per la colonia felina di Porta Portese: al via il bando per 250 gatti

E' una delle colonie feline storiche di Roma e ora il Comune la mette a bando per trovare soggetti disposti a gestirla dal prossimo marzo e fine a novembre 2019. Il dipartimento Ambiente pubblica un avviso di gara da 208mila euro per l'oasi felina di Porta Portese in via Portuense 39 dove ci sono orientativamente 250 gatti.



I soggetti che si presenteranno dovranno onorare diversi compiti, attivandosi anche attraverso l'uso dei social network affinché i felini vengano adottati. Nel dettaglio, dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria (compresi gli interventi chirurgici laddove fosse necessario) oltre alla pulizia delle aree dell'oasi e la disinfezione della struttura e una cura meticolosa dei felini: dalla certezza di dar loro sempre un pasto al giorno alla cura e tolettatura dei vari esemplari.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate al dipartimento Ambiente (Circonvallazione Ostiense 121) entro le 12 del prossimo 4 ottobre.

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



