Cina, gambero disperato si amputa una chela per fuggire dalla pentola

Un gambero disperato già finito in pentola e destinato ad una zuppa di pesce al peperoncino che già bolliva si è "amputato" una chela in Cina pur di sfuggire a morte certa ed è stato 'graziatò dal cuoco. Il video dell'evasione, postato sul social media cinese Weibo, ha già totalizzato oltre un milione di visite, scrive il tabloid britannico Mirror.



Le immagini, che hanno dell'incredibile, mostrano il piccolo crostaceo già quasi del tutto fuori dalla pentola ma che non riesce a scappare perché una delle chele - apparentemente rimasta impigliata nella zuppa - glielo impedisce. Il gambero cerca di liberare la chela invano, ma non si arrende, e quando capisce che è ormai questione di vita o di morte la stacca con l'altra senza esitare e si allontana. Di fronte a questo video, postato da un certo Jiuke, molti utenti di Weibo hanno implorato il cuoco - presumibilmente lo stesso Jiuke - di risparmiare la vita al gambero. L'uomo, scrive il sito web Taiwan News, ha rassicurato la rete: «L'ho lasciato vivere, l'ho già portato a casa e lo alleverò in un acquario».





Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA