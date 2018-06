I cani stimolano le stesse emozioni dei figli: lo dice la scienza

"L'ormone delle coccole" è tradizionalmente legato al rapporto tra una madre e un figlio. Ma gli scienziati dicono che è anche alla base di un'altra relazione duratura - tra cani e proprietari.



La scienziata e scrittrice Meg Olmert dice che una coccola con il vostro cucciolo innesca il rilascio dell'ossitocina, aiutandovi a legare con il vostro animale domestico e ad alleviare lo stress. Dispensa anche la dopamina 'ormone del piacere', aumentando sia l'umore che la memoria a lungo termine.



La signora Olmert ha affermato che razze diverse possono dare una serie di risposte diverse nel cervello. I cani sociali come i Golden retriever, ad esempio, attivano un rilascio chimico differente da razze che noi percepiamo come aggressive, come bulldogs.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



