Il cane si sente male o è vittima di un incidente? Lezioni di pronto soccorso in attesa del veterinario

Come intervenire in caso di attacco cardiaco o come riconoscere un’ostruzione delle vie aeree nel vostro amico a 4 zampe? Anche i nostri animali possono avere problemi di salute ed imparare a riconoscere alcuni segnali più da vicino può aiutarli ed aiutarci.



Al Parco Marino Zoomarine, sabato 21 luglio, arriva Bau Animal Urgency, un’attività di primo soccorso cinofilo, con lo scopo di educare gli umani ed insegnar loro a gestire un’emergenza in attesa dell’arrivo del medico veterinario. Per la prima volta il parco ospita una serie di dimostrazioni del programma didattico Bau condotto da alcuni istruttori di Salvamento Academy, l’organizzazione didattica che promuove corsi di addestramento base e avanzati su Primo Soccorso, Sicurezza e Salvataggio, Poche semplici tecniche da apprendere per imparare a gestire le possibili situazioni di pericolo in casa, durante la passeggiata o in vacanza, tenendo sempre ben presente che solo il medico veterinario può adoperarsi nelle effettive operazioni di cure sanitarie.



Madrina della giornata la bellissima modella e conduttrice televisiva Georgia Viero, grande amante dei cani e soprattutto innamorata del suo inseparabile cucciolo Charlie, un Chihuahua vivacissimo, che, insieme all’amministratore delegato Renato Lenzi, si presterà a seguire i suggerimenti dei docenti, pronti ad avvalersi della presenza di manichini raffiguranti il cane con il quale effettueranno manovre di primo soccorso, sottolineando l’importanza di imparare a riconoscere i sintomi relativi ad un primo stato di malessere in modo di poter intervenire tempestivamente.



All’interno del Parco Zoomarine è situata una nuova area dedicata agli amici a 4 zampe con una dimostrazione interattiva che ha l’obiettivo di evidenziare l’importanza di prendersi cura degli animali domestici stabilendo una forte relazione empatica di fiducia, attraverso esperienze educative.



