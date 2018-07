Il serpente la assale all'improvviso, il suo cane le salva la vita: «E' lui il mio eroe»

di Domenico Zurlo

Un vero e proprio cane eroe. La storia di, un cucciolo didi sei mesi, è finita sui media di tutto il mondo dopo che la sua padrona, Paula Godwin,. Il cagnolino, durante una passeggiata vicino a casa di Paula, in Arizona, ha salvato la sua padrona lanciandosi tra lei e un serpente a sonagli che la stava aggredendo.Il serpente, anziché le gambe della donna,. “Mentre stavamo passeggiando, ho quasi calpestato un serpente - ha raccontato in un post sul suo profilo - Ma il mio eroe, il cucciolo Todd, mi ha salvato. È saltato proprio davanti alla mia gamba, dove sicuramente mi avrebbe morso”. Paula ha postato anche le foto del cagnolino con il viso gonfio per il morso del serpente.Dopo il salvataggio, il cane è rimasto per terra a urlare di dolore, tra le braccia della sua padrona: fortunatamente, grazie alle cure arrivate quasi subito, dopo mezza giornata era già tornato a casa con lei. La storia è diventata talmente virale da fare il giro del mondo: in tantissimi hanno condiviso il post della Godwin, elogiando il gesto eroico del piccolo golden retriever.