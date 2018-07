Books&Pets: animali e libri contro l'abbandono

Parte su Facebook, Twitter ed Instagram la quinta edizione di “Books & Pets”, l’iniziativa rivolta agli utenti dei celebri social network, chiamati a vestire i panni di “Photo hunter”, ovvero cacciatori di foto, che ritraggono animali da compagnia insieme ai propri libri.



Per partecipare alla campagna, le persone dovranno realizzare foto con protagonisti libri e animali domestici e pubblicarle sulle pagine Facebook, Twitter ed Instagram di Libreriamo (www.libreriamo.it), seguite dall’hashtag #BooksandPets. Lo scopo della campagna è quello di combattere l’abbandono estivo degli animali e promuovere allo stesso tempo la lettura. “In questo periodo dell’anno molti italiani sono in fibrillazione per l’arrivo delle vacanze estive e purtroppo questo li porta a trascurare alcuni doveri, come il benessere del proprio animale domestico – afferma il sociologo Saro Trovato, fondatore di Libreriamo -.



Pur di godersi le vacanze, alcuni connazionali sacrificano il proprio animale da compagnia, abbandonandolo per strada senza troppi sensi di colpa. Per il quinto anno consecutivo cercheremo di sfruttare la viralità dei social attraverso la campagna Books &Pets, coinvolgendo gli utenti della rete, con l’obiettivo di spingere le persone a trattare con cura gli amici a quattro zampe, unendo l’amore per la lettura a quello per i pets”. Il fenomeno dell’abbandono degli animali ha il suo apice nel periodo estivo, quando le persone vanno in vacanza e ritengono impossibile portare con sé il proprio animale domestico, oppure considerano troppo dispendioso lasciare custodito quest’ultimo in una pensione per animali.



Il problema è più grave di quello che si pensa: secondo la Lav, Lega anti vivisezione, ogni anno vengono in media abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani; l’80 per cento di questi animali rischia di morire. Percentuali allarmanti come quelle che riguardano la lettura. Infatti secondo l’ultimo rapporto dell’Istat, i lettori da sei anni in su sono solo il 40,5% della popolazione, contro il 42% dell’anno precedente. Uno scenario per niente incoraggiante, che purtroppo evidenzia il continuo calo di lettori che si è registrato negli ultimi anni. Books & Pets mira ad unire queste due problematiche, attraverso un’iniziativa congiunta di sensibilizzazione.

