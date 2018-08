Bioparco, ghiaccioli e piscine agli animali per fronteggiare il grande caldo

In questi giorni di caldo eccezionale causato dall'anticiclone africano, gli animali dello zoo vengono supportati dallo staff per affrontare le temperature bollenti. «I nostri animali scelgono se uscire all'aperto o rimanere nei ricoveri interni - spiega in una nnota il presidente della Fondazione Bioparco di - Roma, Federico Coccìa - hanno a disposizione ampie zone d'ombra, grandi vasche dove immergersi, come per elefanti, tigri, macachi e lupi, e piscine per gli orsi». «I lemuri catta e i macachi del Giappone, come gli altri primati del Bioparco, ricevono dallo staff zoologico ghiaccioli a base di frutta e canne di bambù ripiene di yogurt e frutta congelati: oltre a rinfrescarli, questi 'strumentì sono una forma di arricchimento ambientale e - conclude Coccìa - consentono agli animali di aguzzare l'ingegno per trovare il cibo».

